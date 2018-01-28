ننشر صور انفجار قنبلة بمحيط مركز للشرطة الكولومبية أدى إلى قتلى ومصابين





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)

ننشر صور انفجار قنبلة بمحيط مركز للشرطة الكولومبية، ولقى 3 من ضباط الشرطة فى مصرعهم، إثر انفجار قنبلة محلية الصنع خارج مركز للشرطة فى مدينة " بارانكويلا " الكولومبية .

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة المحلية فى المدينة قوله :" إن الشرطة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص للاشتباه بتورطه فى الانفجار والذى أدى أيضا إلى جرح 14 شخصا ".

ورصدت الشرطة جائزة مالية قدرها 18 ألف دولار أمريكى لمن يدلى بأى معلومات تساهم فى القبض على المتورطين فى الحادث .



انتشار عناصر الشرطة الكولومبية بمحيط الانفجار



فرض طوق أمنى بمحيط الانفجار



مدير الشرطة الوطنية الكولومبية يزور الضحايا



انتشار المحققين بموقع الانفجار



أحد المصابين جراء الانفجار