ننشر صور اعتقال الشرطة الروسية للمعارض إليكسى نافالنى فى موسكو





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

اعتقلت الشرطة الروسية اليوم الأحد، المعارض إليكسى نافالنى فى موسكو.

وقال نافالنى فى تغريدة على تويتر "تم اعتقالى للتو، هذا الأمر لا أهمية له إطلاقا، توجهوا إلى تفيرسكايا، لم أتوا إلى التجمع من أجلى بل من أجل مستقبلكم"، ويتظاهر آلاف الروس فى جميع أنحاء روسيا بدعوة من نافالنى ضد الرئيس الروسى.

وكان نافالنى دعا اليوم، إلى تجمعات تحت شعار "هذه ليست انتخابات بل خدعة"، فى أكثر من 100 مدينة روسية بينها موسكو وسان بطرسبورج.



اعتقال إليكسى نافالنى



جانب من اعتقال إليكسى نافالنى