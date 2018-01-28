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الأحد، 28 يناير 2018 07:35 م
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نائب وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى بغداد

الأحد، 28 يناير 2018 03:32 م
نائب وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى بغداد حيدر العبادى رئيس وزراء العراق


بغداد (أ ش أ)
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وصل نائب وزير الخارجية الأمريكى جون سوليفان إلى العاصمة العراقية (بغداد) اليوم الأحد، وذكر المكتب الإعلامى للسفارة الأمريكية - فى تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن نائب وزير الخارجية الأمريكى جون سوليفان وصل إلى بغداد واجتمع مع المسئولين فى وزارة الخارجية العراقية عقب وصوله مباشرة ".

وأضاف أن"سوليفان سيلتقى رئيس الوزراء حيدر العبادى، ومن ثم يلتقى رئيس مجلس النواب سليم الجبورى "، كما سيزور سوليفان اقليم كردستان فى ختام زيارته للعراق .

وكانت السفارة الامريكية فى بغداد قد أعلنت - أمس - عن زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكى إلى بغداد على رأس وفد مشترك من وكالات مختلفة للمشاركة فى "لجنة التنسيق العليا" لتعزيز شراكة طويلة الأمد مع العراق .


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