نائب محافظ الإسكندرية تنكر تهمة الرشوة.. وشقيقان: منحناها 20 ألف جنيه





كتبت محمود نصر و أمنية الموجى

أنكرت سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقا، اتهامها بارتكاب جرائم طلب بتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

فيما اعترف أيمن عبد الجواد وشقيقه إدريس عبد الجواد، المتهمان بالقضية، بمنحهما رشوة للمتهمة، مؤكدين أنها طلبت 20 ألف جنيه مقابل تسريع إجراءات تقنين أرض المطعم المملوك لهم، وسرعة إنهاء رخصة المطعم، وأنها أخذت ماطلبته أمام مطعم شهير بالطريق الصحراوى، وأنها أخذت 17 ألف مأكولات للمنزل، وأحيانا كانت تحضر للمطعم بنفسها .

واعترف السيد إبراهيم بأن المتهمة طلبت 500 ألف جنيه لإنهاء إجراءات المعاينة من خلال اللجنة الهندسية، فيما قال جهاد حامد أنه يريد عمل توكيل للدفاع عنه.

وعقدت الجلسة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.