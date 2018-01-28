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نائب رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بليبيا يقود لم الشمل والمصالحة الليبية

الأحد، 28 يناير 2018 09:27 م
نائب رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بليبيا يقود لم الشمل والمصالحة الليبية الشيخ أكرم الجراري - نائب رئيس فرع المنظمة بليبيا


كتب لؤى على
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عقد الشيخ أكرم الجراري - نائب رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بليبيا اجتماعا على مستوي قيادات قبائل جنوب ليبيا لطرح مبادرة للمصالحة الليبية برئاسته وبرعاية زعماء وشيوخ قبائل الجنوب الليبي ويشارك فيها حفظة كتاب الله من أبناء القبائل الليبية والعمل علي وأد الفتن التى تهدف الى تقسيم الأراضي الليبية ، كما طالب بضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف الذي يروج له أعداء الوطن.

حضر اللقاء ممثلي قبائل قبيلة المقارحه وأولاد سليمان والقذاذفه والحساونه والحطمان والحضيرى.

وقال الدكتور أكرم الجرارى منسق مبادرة حملة كتاب الله للمصالحه ولم الشمل: بفضل الله عز وجل انطلقت مبادرة حملة كتاب الله للمصالحه ولم الشمل في  كافة المدن فى الجنوب الليبى الحبيب، بحضور عدد 68 حاملا لكتاب الله من مدينة سبها تحت شعار"  كتاب الله يجمعنا"

وتابع قائلا :" جاءت هذه المبادرة التي اطلقتها قبل 3 أشهر وبعد عدة لقاءات مع القبائل والمكونات في الجنوب الليبي"

 

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جانب من لقاء الشيخ اكرم 

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