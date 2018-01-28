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موسى مصطفى موسى يجرى كشفا طبيا بـأحد المستشفيات.. ومصادر بحزبه: يترشح للرئاسة

الأحد، 28 يناير 2018 09:46 م
موسى مصطفى موسى يجرى كشفا طبيا بـأحد المستشفيات.. ومصادر بحزبه: يترشح للرئاسة موسى مصطفى موسى


كتب إبراهيم قاسم - مصطفى السيد
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 تواجد المهندس موسى مصطفى موسى فى أحد مستشفيات لإجراء فحوصا طبية ، لم يفصح عن طبيعتها ، فيما قالت مصادر بحزب الغد الذى يرأسه موسى ، أن هذا الكشف الذى يجريه رئيس الحزب يأتى تمهيداً لترشحه فى الانتخابات الرئاسية 

وكان رجب هلال حميدة، النائب البرلمانى السابق، قد قال فى تصريحات لـ" اليوم السابع "إن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لديه نيه فى خوض انتخابات الرئاسية المقبلة، وكان يفكر فى ذلك منذ أسبوع ، مشيرا إلى انه كان قد ناقش أمر ترشحه لانتخابات الرئاسة مع قادة الحزب لكنه لم يحسم الأمر.

وأضاف " حميدة"، أنه كان فى لقاء أمس مع المهندس موسى مصطفى موسى وناقشا هذا الأمر، ولكنه لم يحسمه، لافتا إلى أنه ربما يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسة غدا.

الجدير بالذكر أن أخر موعد لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية غدا الاثنين فى تمام الساعة الثانية ظهر .

 


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