منظمة "الكوميسا" تثمن دور السفير أشرف منير فى إنجاح منتدى أفريقيا 2017





كتبت رحاب نبيل

أرسلت الوكالة الإقليمية للاستثمار- إحدى مؤسسات منظمة الكوميسا خطاب شكر للسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم، لدوره فى تنظيم منتدى أفريقيا 2017، والذى انعقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، وشارك فيه عدد من الرؤساء والوزراء الأفارقة، وما يزيد عن 1500 من رجال الأعمال والشباب.

وأكدت المنظمة فى خطابها خالص شكرها وتقديرها على ما قام به السفير أشرف منير من جهد، إسهاما فى إنجاح هذه الفعالية الدولية المهمة وخروجها بشكل يعكس صورة مشرفة لمصر، كما ثمنت استعداده الدائم لحل جميع المشكلات التى طرأت خلال المؤتمر بكل سهولة ويسر.

ويذكر أنه قد تم تكليف السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، لرئاسة لجنة الاستقبال والتوديع للترحيب بالوزراء الأفارقة المشاركين فى المنتدى، كما شارك مع شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى تنظيم منتدى الشباب العالمى.