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منظمة "الكوميسا" تثمن دور السفير أشرف منير فى إنجاح منتدى أفريقيا 2017

الأحد، 28 يناير 2018 09:24 م
منظمة "الكوميسا" تثمن دور السفير أشرف منير فى إنجاح منتدى أفريقيا 2017 السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم


كتبت رحاب نبيل
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أرسلت الوكالة الإقليمية للاستثمار- إحدى مؤسسات منظمة الكوميسا خطاب شكر للسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم، لدوره فى تنظيم منتدى أفريقيا 2017، والذى انعقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، وشارك فيه عدد من الرؤساء والوزراء الأفارقة، وما يزيد عن 1500 من رجال الأعمال والشباب. 
 
وأكدت المنظمة فى خطابها خالص شكرها وتقديرها على ما قام به السفير أشرف منير من جهد، إسهاما فى إنجاح هذه الفعالية الدولية المهمة وخروجها بشكل يعكس صورة مشرفة لمصر، كما ثمنت استعداده الدائم لحل جميع المشكلات التى طرأت خلال المؤتمر بكل سهولة ويسر.
 
ويذكر أنه قد تم تكليف السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، لرئاسة لجنة الاستقبال والتوديع للترحيب بالوزراء الأفارقة المشاركين فى المنتدى، كما شارك مع شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى تنظيم منتدى الشباب العالمى.

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منتدي أفريقيا

السفير أشرف منير



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