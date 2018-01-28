مقتل 25 شخصا فى المكسيك خلال مطلع الأسبوع





مكسيكو سيتى (رويترز)

قال مسئولون ووسائل إعلام محلية، إن ما لا يقل عن 25 شخصا قُتلوا فى المكسيك فى مطلع الأسبوع، من بينهم 9 رجال أُعدموا فى منزل فى إحدى ضواحى مدينة مونتيرى الصناعية الغنية بشمال البلاد.

واقتحم مسلحون ملثمون منزلا فى تلك الضاحية أثناء مشاهدة مجموعة مباراة فى كرة قدم محلية فى التلفزيون، وقُتل 7 فى الموقع ولفظ اثنان آخران أنفاسهما الأخيرة فى مستشفى.

وشهدت المكسيك موجة هجمات على الملاهى الليلة فى ساعة متأخرة من مساء السبت وصباح الأحد .وذكرت وسائل إعلام محلية إن مجموعة من المسلحين قتلوا ثلاثة أشخاص فى حانة فى منتجع كانكون.

وقُتل سائح من تشيلى عندما أطلق مسلح النار فى مطعم فى منتجع أكابولكو المطل على المحيط الهادى كما قُتل اثنان آخران فى حانة فى عاصمة ولاية فيراكروز على خليج المكسيك عندما أطلق رجلان النار على موظفين وفرقة موسيقية، وقُتل ستة آخرون فى مدينة سيوداد جواريز الحدودية من بينهم زوجان عٌثر على جثتيهما وبهما آثار تعذيب فى متنزه.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ستة آخرين قُتلوا فى ولاية تاماوليباس الحدودية حيث قُتل مالا يقل عن عشرة خلال الأسبوع عند حواجز طرق غير قانونية وفى تبادل لإطلاق النار.