مقتل مزارع على يد مجهولين بقنا





قنا- وائل محمد

لقى مزارع مصرعه، عصر اليوم الأحد، وذلك على إثر تلقيه وابلاً من طلقات الرصاص بقرية فاوغرب التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع "رأفت.ع" مزارع ومقيم بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا، إثر تلقيه طلقات نارية فى الجسد على يد مجهولين بمركز دشنا شمال المحافظة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.