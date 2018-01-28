video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شرطيين بكولومبيا فى انفجارين استهدفا مركزين للشرطة

الأحد، 28 يناير 2018 06:47 م
مقتل شرطيين بكولومبيا فى انفجارين استهدفا مركزين للشرطة انفجار كولومبيا


بوجوتا (رويترز)
إضافة تعليق

قالت السلطات فى كولومبيا اليوم الأحد إن انفجارين استهدفا مركزين للشرطة فى منطقة مطلة على البحر الكاريبى أسفرا عن مقتل شرطيين وإصابة سبعة أشخاص وذلك بعد يوم من هجوم مماثل أودى بحياة خمسة من رجال الشرطة وأصاب 40.

وذكرت الشرطة فى بيان أن أحد الهجومين تسبب فى مقتل شرطيين وإصابة ثالث قبل منتصف الليل مباشرة فى إقليم بوليفار الريفى بينما وقع الآخر فى سوليداد بعد ذلك بأربع ساعات تقريبا وفقا لما قاله مصدر بالشرطة.

وذكر المصدر أن 6 أشخاص أصيبوا فى الانفجار الثانى منهم خمسة من أفراد الشرطة.

وقال دوميك تورباى حاكم إقليم بوليفار على تويتر إن العنف "مثير للاشمئزاز وخسيس".

وألقت الشرطة القبض على شخص لصلته بانفجار وقع صباح أمس السبت فى مدينة بارانكيلا الساحلية الذى يقول مسئولون إنه ربما يأتى انتقاما من استهداف الشرطة للعصابات الإجرامية.

وزار الرئيس خوان مانويل سانتوس الجرحى وتعهد بأن الحكومة لن يهدأ لها بال إلا بعد الإمساك بالجناة.

وتعانى كولومبيا من عدد هائل من العصابات التى تنشط فى أنحاء واسعة من المناطق الريفية وفى المدن الرئيسية، ويعمل كثير من هذه العصابات فى إنتاج وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروبا. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع ضحايا انفجار قنبلة بمحيط مركز للشرطة فى كولومبيا لـ46 قتيلا ومصابا

فنزويلا تعتقل رجلا كولومبيا بتهمة ارتكاب انتهاكات جنسية بحق 500 طفل

صور.. مصرع 9 عمال وإصابة 5 أخرين فى انهيار جسر تحت الإنشاء فى كولومبيا

كولومبيا

اخبار كولومبيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة