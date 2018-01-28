مقتل شرطيين بكولومبيا فى انفجارين استهدفا مركزين للشرطة





بوجوتا (رويترز)

قالت السلطات فى كولومبيا اليوم الأحد إن انفجارين استهدفا مركزين للشرطة فى منطقة مطلة على البحر الكاريبى أسفرا عن مقتل شرطيين وإصابة سبعة أشخاص وذلك بعد يوم من هجوم مماثل أودى بحياة خمسة من رجال الشرطة وأصاب 40.

وذكرت الشرطة فى بيان أن أحد الهجومين تسبب فى مقتل شرطيين وإصابة ثالث قبل منتصف الليل مباشرة فى إقليم بوليفار الريفى بينما وقع الآخر فى سوليداد بعد ذلك بأربع ساعات تقريبا وفقا لما قاله مصدر بالشرطة.

وذكر المصدر أن 6 أشخاص أصيبوا فى الانفجار الثانى منهم خمسة من أفراد الشرطة.

وقال دوميك تورباى حاكم إقليم بوليفار على تويتر إن العنف "مثير للاشمئزاز وخسيس".

وألقت الشرطة القبض على شخص لصلته بانفجار وقع صباح أمس السبت فى مدينة بارانكيلا الساحلية الذى يقول مسئولون إنه ربما يأتى انتقاما من استهداف الشرطة للعصابات الإجرامية.

وزار الرئيس خوان مانويل سانتوس الجرحى وتعهد بأن الحكومة لن يهدأ لها بال إلا بعد الإمساك بالجناة.

وتعانى كولومبيا من عدد هائل من العصابات التى تنشط فى أنحاء واسعة من المناطق الريفية وفى المدن الرئيسية، ويعمل كثير من هذه العصابات فى إنتاج وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروبا.