مقتل جندى باكستانى من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الكونغو الديموقراطية





كينشاسا (أ ف ب)

قتل جندى باكستانى، من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، السبت، على يد "أعضاء فى جماعة مسلحة" فى جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلن متحدث باسم الامم المتحدة.

وقال متحدث أممى إن الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس "يدين قتل جندى باكستانى من قوات حفظ السلام... فى كمين" فى اقليم جنوب كيفو المضطرب فى شرق الكونغو الديموقراطية.

وأكد المتحدث إصرار الأمم المتحدة على الاستمرار فى التصدى للتحديات الامنية التى تواجهها البلاد، على الرغم من التوتر القائم مع الحكومة.

والجمعة قال رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا ان بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو) لم "تقم باجتثاث" اية مجموعة مسلحة خلال نحو 20 عاما.

وحذر كابيلا البعثة بعدم اعتبار البلاد "تحت رعاية الامم المتحدة"، مؤكدا انه يريد "توضيح علاقاتنا مع بعثة الامم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديموقراطية".

وتنتشر بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة فى الكونغو الديموقراطية منذ 1999، وهى تعتبر اكبر البعثات الاممية لحفظ السلام واكثرها كلفة.