مقتل أكثر من 95 من مليشيات الحوثى بجبهات القتال فى اليمن

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ذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد أن أكثر من 45 من مليشيات الحوثى قد قتلوا فى جبهات القتال فى تعز ، جنوب اليمن، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت القناة إلى أن قوات الشرعية اليمنية حققت تقدما فى عدد من جبهات القتال فى تعز وخاصة الشرقية ، وذلك بالسيطرة على بعض المواقع وأسر عناصر من مليشيات الحوثى أثناء معارك تطهير قرى شرقى تعز.



بالتزامن مع ذلك ، كثفت مقاتلات التحالف العربى من غاراتها فى مناطق متفرقة فى مدينة تعز ومحيطها ، حيث قصفت مواقع وآليات عسكرية للحوثيين فى تلة سوفيتل والسلال.

يأتى ذلك فى إطار استمرار التقدم الميدانى لقوات الشرعية اليمنية مدعومة بطيران التحالف العربى فى تعز ضد مليشيات الحوثى.

وقُتل أكثر من 50 عنصرا من مليشيات الحوثى، اليوم الأحد، خلال اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية فى محافظة صعدة.



وذكرت فضائية (العربية) الإخبارية، أن قوات الجيش اليمنى تمكنت من تكبيد مليشيات الحوثى خسائر كبيرة فى الأرواح والأعتدة.



يشار إلى أن قوات دعم الشرعية فى اليمن سيطرت على سلسلة جبال الضب والمليل وصولا إلى بير السلامى وأبرق الهمل فى منطقة العطفين فى جبهة البقع شرقى محافظة صعدة.

وكانت قوات الجيش اليمنى قد أطلقت عملية عسكرية واسعة- فى وقت سابق- لتحرير مركز مديرية كتاف البقع فى صعدة من سيطرة المليشيات الحوثية.