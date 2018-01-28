مصطفى الفقى: العالم يموج بتيارات الإرهاب ونحن نخوض حربا يباركها الله





الاسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور مصطفى الفقى: إن العالم حاليا يموج بتيارات يبدو فيها التطرف والغلو، ولذلك وجب علينا مواجهة الإرهاب، قائلا: نحن نحارب معركة يباركها الله ضد الإرهاب ".

وأضاف أن 2018 سيكون عام المواجهة مع كل محاولات الشد والجذب تجاه التطرف والتشدد مع الأجيال الجديدة ليس فقط من خلال الفعاليات والأنشطة للشباب ولكن من خلال الاهتمام بالنشء الصغير، حيث سيتم تنظيم رحلات لطلاب المدارس من النشء إلى مكتبة الإسكندرية وتنظيم فعاليات لهم فى هذا الصدد، وقال :"علينا مواجهة الإرهاب من المنبع، ونشر قيم التسامح والمحبة ."

وأعلن الفقى عن أن المكتبة عازمة على تنفيذ مشروع متحف الأديان فى قصر الأميرة "خديجة" بالقاهرة والذى سوف تشرف علية مكتبة الإسكندرية، مؤكدا على أن المكتبة على عتبة تحولات جديدة لتكون مكتبة للجميع، مشيدا بدور الدكتور اسماعيل سراج الدين المدير الساب لمكتبة الاسكندرية فى الدور الذى قام طوال فترة رئاسته.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر السنوى الرابع لمواجهة التطرف تحت عنوان "الفن والأدب فى مواجهة التطرف" الذى تنظمه مكتبة الاسكندرية ويرأسه الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، فى الفترة من 28 الى 30 يناير ويحضره نحو ثلاثمائة مشارك من مصر وبقية الدول العربية فضلا عن بعض المشاركين الاجانب من أوروبا وأسيا وأفريقيا.

و قال ريكاردو ريديالى، مفكر من دولة إيطاليا، إن الثقافة تساعد على تجاوز الصور النمطية والقناعات الخاطئة التى تهدم الانسان حينما تتحول أى سجن ينغلق داخلة، دون أن يكون قادرا على أن يتعلم شيئا، وأكد على ضرورة استعادة قيمة ومفهوم كلمة الثقافة لحمايتها من أن تنعزل عن الواقع، وتصبح عاجزة عن أن تكون طريق للمعرفة والتنمية، مشددا على أهمية تلك المؤتمرات للتلاقى وتغيير المفاهيم النمطية والمغلوطة، كما شدد على أن الأدب والموسيقى والفن يساعدون على الانفتاح على الواقع.

من جانبه قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الاخر، مؤكدا على مكتبة الإسكندرية تقود الثقافة المصرية وتعمل على تجديد الخطاب​ والتواصل مع كافة المؤسسات فى هذا الإطار.