video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصطفى الفقى: العالم يموج بتيارات الإرهاب ونحن نخوض حربا يباركها الله

الأحد، 28 يناير 2018 07:15 م
مصطفى الفقى: العالم يموج بتيارات الإرهاب ونحن نخوض حربا يباركها الله جانب من المؤتمر


الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

قال الدكتور مصطفى الفقى: إن العالم حاليا يموج بتيارات يبدو فيها التطرف والغلو، ولذلك وجب علينا مواجهة الإرهاب، قائلا: نحن نحارب معركة يباركها الله ضد الإرهاب ".

وأضاف أن 2018 سيكون عام المواجهة مع كل محاولات الشد والجذب تجاه التطرف والتشدد مع الأجيال الجديدة ليس فقط من خلال الفعاليات والأنشطة للشباب ولكن من خلال الاهتمام بالنشء الصغير، حيث سيتم تنظيم رحلات لطلاب المدارس من النشء إلى مكتبة الإسكندرية وتنظيم فعاليات لهم فى هذا الصدد، وقال :"علينا مواجهة الإرهاب من المنبع، ونشر قيم التسامح والمحبة ."

 وأعلن الفقى عن أن المكتبة عازمة على تنفيذ مشروع متحف الأديان فى قصر الأميرة "خديجة" بالقاهرة والذى سوف تشرف علية مكتبة الإسكندرية، مؤكدا على أن المكتبة على عتبة تحولات جديدة لتكون مكتبة للجميع، مشيدا بدور الدكتور اسماعيل سراج الدين المدير الساب لمكتبة الاسكندرية فى الدور الذى قام طوال فترة رئاسته.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر السنوى الرابع لمواجهة التطرف تحت عنوان "الفن والأدب فى مواجهة التطرف" الذى تنظمه مكتبة الاسكندرية ويرأسه الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، فى الفترة من 28 الى 30 يناير ويحضره نحو ثلاثمائة مشارك من مصر وبقية الدول العربية فضلا عن بعض المشاركين الاجانب من أوروبا وأسيا وأفريقيا.

و قال ريكاردو ريديالى، مفكر من دولة إيطاليا، إن الثقافة تساعد على تجاوز الصور النمطية والقناعات الخاطئة التى تهدم الانسان حينما تتحول أى سجن ينغلق داخلة، دون أن يكون قادرا على أن يتعلم شيئا، وأكد على ضرورة استعادة قيمة ومفهوم كلمة الثقافة لحمايتها من أن تنعزل عن الواقع، وتصبح عاجزة عن أن تكون طريق للمعرفة والتنمية، مشددا على أهمية تلك المؤتمرات للتلاقى وتغيير المفاهيم النمطية والمغلوطة، كما شدد على أن الأدب والموسيقى والفن يساعدون على الانفتاح على الواقع.

من جانبه قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الاخر، مؤكدا على مكتبة الإسكندرية تقود الثقافة المصرية وتعمل على تجديد الخطاب​ والتواصل مع كافة المؤسسات فى هذا الإطار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. مكتبة الاسكندرية تنظم مسابقة بطولة مصر الثالثة للروبوت 2018

محافظة الاسكندرية

الاسكندرية

اخبار الاسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

مكتبة الاسكندرية

مواجهه التطرف



لا تفوتك
الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة