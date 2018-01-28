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مصرع ربة منزل وإصابة 4 انهارت عليهن شرفة مبنى الشؤون الإجتماعية بالغربية

الأحد، 28 يناير 2018 08:53 م
مصرع ربة منزل وإصابة 4 انهارت عليهن شرفة مبنى الشؤون الإجتماعية بالغربية انهيار شرفة - أرشيفية


الغربية عادل ضرة
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شهدت قرية سملا، التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة ، إثر انهيار شرفة الطابق الثانى من مبنى وحدة الشؤون الاجتماعية على عدد من سيدات القرية ، ما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بلاغا من مستشفى قطور المركزى، بوصول عزيزة سليمان 25 عاما، ربة منزل، متوفية، وإصابة "مديحة قطب ابراهيم 40 عاما، كدمات متفرقة بالجسد، و سقساه قطب ابراهيم، 60 عاما، خلع بالكتف الأيسر ، و فتحية يوسف الشرقاوى 60 عاما، جرح بالرأس متهتك وكدمات بالجسد، و أميمة على عزوز 40 عاما، كدمات بالجسد".

تبين من التحريات انهيار شرفة الطابق الثانى من وحدة الشؤون الاجتماعية بالقرية، اثناء تواجد الضحية والمصابات وغيرهن من سيدات القرية، اثناء قيام احدى الجمعيات الخيرية بالقرية بتوزيع سلع مواد غذائية بالمجان، على الاسر المحتاجة بالقرية، وأضافت التحريات ان الطابق الثانى قامت الشؤون الاجتماعية بتأجيره لإحدى الجمعيات الخيرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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