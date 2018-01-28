مصرع ربة منزل وأطفالها الأربعة فى اختناق غاز ببنى سويف

مستشفى الفشن
بنى سويف :هانى فتحى
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لقيت أم وأطفالها الأربعة مصرعهم اليوم، الأحد، فى تسريب غاز بمنزلهم فى مركز الفشن ببنى سويف.
واستقبل مستشفى الفشن المركزى 5 جثث هم: "هبة عبدالله محمود" وأبنائها "سهام صلاح و"ريم" و"محمد" و"بسملة" بعد أن لقيوا مصرعهم فى تسريب غاز بمنزلهم فى قرية "نزلة حنا" بالفشن.
تم إيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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