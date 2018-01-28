مصدر سورى : وفد حكومة دمشق سيغيب عن مؤتمر سوتشى

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كشف مصدر سورى ، اليوم الأحد ، أن الوفد الحكومى السورى برئاسة بشار الجعفرى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة سيغيب عن مؤتمر الحوار الوطنى السورى المنعقد فى مدينة سوتشى الروسية المقرر عقده غدا الإثنين.

وقال المصدر - فى تصريح نقلته فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية - إن بشار الجعفرى وأعضاء وفده الذين شاركوا بانتظام فى المفاوضات السورية بجنيف والتى جرت جولتها الأخيرة فى فيينا سيغيبون عن مؤتمر سوتشى ، وبالتالى فإن مسألة تمثيل دمشق لا تزال عالقة.



وكان رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريرى أعلن - فى وقت سابق - عدم المشاركة فى مؤتمر (سوتشي).



يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية ، أعلنت توجيه دعوات إلى 1600 سورى لحضور مؤتمر (الحوار الوطنى السوري) المقرر عقده فى سوتشى يومى 29 و30 الجارى ، بالإضافة الى توجيه الدعوة لعدد من الدول العربية والأجنبية.