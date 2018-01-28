مسلحون يقتلون 3 جنود شمال مالى مع تدهور الوضع الأمنى





باماكو (رويترز)

ذكرت مصادر أمنية ومسؤول محلى فى مالى أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن ثلاثة جنود ماليين فى هجوم على موقع عسكرى فى شمال شرق البلاد اليوم الأحد فى خضم أسبوع من العنف أثار المخاوف من تفاقم الوضع الأمني.

وقالت المصادر إن المهاجمين الذين لم تعرف هويتهم قدموا قبل الفجر وطوقوا الموقع العسكرى فى بلدة ميناكا فى صحراء مالى النائية قرب الحدود مع النيجر وقتلوا الجنود الثلاثة.

وقال مسئول محلى إن خمسة قتلوا بعد تبادل لإطلاق النار استمر 40 دقيقة على الأقل.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من المتحدث الرسمى باسم الحكومة، وكانت منطقة الساحل القاحلة فى غرب أفريقيا مسرحا لأعمال عنف للمتشددين خلال العام المنصرم ارتكب بعضها جماعات على صلة بتنظيمى داعش والقاعدة تجوب الصحراء الشاسعة وتعبر الحدود الدولية دون أن يتم رصدها.

واستدعى هذا الوضع المتدهور رد فعل عسكريا دوليا من دول منها فرنسا والولايات المتحدة بهدف استعادة الأمن فى مالى ومنطقة الساحل الأوسع التى تضم النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد.

وأنهت القوات الفرنسية تمردا فى شمال مالى، عام 2013 لكن الهجمات امتدت منذ ذلك الحين جنوبا صوب العاصمة باماكو رغم وجود بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.

وأمس السبت هاجمت مجموعة من 30 مسلحا معسكرا للجيش فى سومبى الواقعة فى وسط البلاد قرب الحدود الجنوبية لمنطقة تمبكتو مما أدى إلى مقتل 14 جنديا.