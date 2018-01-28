"مستقبل وطن" ببنى سويف يكرم مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة

"مستقبل وطن" ببنى سويف يكرم مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطةالأحد، 28 يناير 2018 01:38 ص
مستقبل وطن ببنى سويف يكرم مدير الأمن
بنى سويف - أيمن لطفى
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كرم أمس السبت، بدوى النويشى عضو مجلس النواب بدائرة مركز الواسطى ببنى سويف، عن حزب مستقبل وطن، ووائل محفوظ أمين عام الحزب بالمحافظة، اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، بمكتبه بمديرية الأمن، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ66، وذلك بحضور هيئة مكتب الحزب وأمناء المراكز .
وأهدى نائب مستقبل وطن وأمين المحافظة - مدير الأمن - درع الحزب تقديرًا لجهوده وقيادات المديرية والضباط والأفراد فى الحفاظ على الأمن وتوفير الطمأنينة والأمان للمواطنين.
كما أعرب النائب بدوى النويشى خلال اللقاء عن تهنئته لقيادات مديرية الأمن وجهاز الأمن الوطنى ومركز شرطة الواسطى شمال المحافظة بمناسبة عيد الشرطة.
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