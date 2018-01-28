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مشيدًا بجناح الأزهر فى معرض الكتاب..

مستشار الطيب: الثقافة ركن أصيل من مناهج وقيم الأزهر على مدار تاريخه الطويل

الأحد، 28 يناير 2018 12:59 ص
مستشار الطيب: الثقافة ركن أصيل من مناهج وقيم الأزهر على مدار تاريخه الطويل المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر


كتب لؤى على
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أكد المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، أن الثقافة ركن أصيل فى مناهج وقيم الأزهر، موضحًا أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، يولى اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الأزهر الشريف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحالية.

 

وقال عبد السلام فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الثقافة والفكر ركن أصيل فى مناهج وقيم الأزهر الشريف التى تربينا عليها وتربى عليها الملايين من خريجيه على مدار تاريخه الطويل الممتد لأكثر من ألف عام".

 

وأضاف عبد السلام: "جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب يقدم رؤية فكرية وسطية تنطلق من رسالة الأزهر الشريف.. مؤلفات وندوات وورش عمل وفعاليات متواصلة طوال فترة انعقاد المعرض".

 

وأوضح مستشار شيخ الازهر: أن هناك اهتمامًا كبيرًا من فضيلة الإمام الأكبر الذى يتابع جناح الأزهر الشريف منذ الاستعدادات الأولى، مؤكدًا أهمية مشاركة الأزهر بكافة قطاعاته وكذلك مجلس حكماء المسلمين فى هذا الفعالية الثقافية والفكرية السنوية الكبرى، وذلك بهدف نشر المعرفة والوعى السليم ومواجهة الفكر المتطرف والتركيز على قيم المواطنة والتعايش والسلام والرحمة والعمل والمساواة وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الرشيد، فضلاً عن تعريف الجمهور بقطاعات الأزهر المختلفة".

 

وأكد أن اختيار فضيلة الإمام الأكبر الطيب، الفيلسوف مصطفى عبدالرازق شيخ الأزهر الأسبق شخصية الجناح هذا العام يعد علامة مميزة. 

 

وأشار عبد السلام، إلى أنه تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الأزهر الشريف لنصرة القدس خصص جناح الأزهر الشريف ركنا خاصة للتعريف بقضية القدس من خلال عدد من المؤلفات والأنشطة والفعاليات باعتبار أن عام 2018 هو عام القدس الشريف.

 

وختم مستشار شيخ الأزهر، قائلاً: "حفظ الله إمام المسلمين الطيب.. عاشت القدس العربية".

 

 


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