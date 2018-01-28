مسئول عراقى: عودة 2000 عائلة كردية إلى قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين





أ ش أ

كشف قائد فرقة الرد السريع فى العراق اللواء ثامر الحسينى ، اليوم الأحد ، عودة أكثر من 2000 عائلة كردية إلى قضاء طوزخورماتو.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"عن الحسينى قوله "إن عودة العائلات الكردية من أربيل والسليمانية باتجاه قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين لا زالت مستمرة ، وإن أكثر من 200 عائلة عادت إلى القضاء بعد أن نزحت بسبب الإعلام المغرض والمسيس".



وأشار إلى أن إجراءات العودة سلسلة جداً وتم تخصيص لجنة من الرد السريع والأمن الوطنى والاستخبارات ومكافحة الإرهاب لتدقيق الأسماء العائدة.

وأضاف الحسينى أن الأوضاع الأمنية مستقرة تماماً وخطر الجماعات الإجرامية التى تقصف بالقضاء متوقف وزال بشكل نهائى.



وأوضح أن العائلات مستمرة بعودتها وتمارس عملها بشكل طبيعى فى الأسواق والدوائر والجهود مستمرة من قبل الجهات الأمنية والحشد الشعبى والحكومات المحلية فى تقديم الخدمات.