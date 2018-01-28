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محكمة القضاء الإدارى تفصل اليوم فى إسقاط الجنسية عن طالب كرمته إسرائيل

الأحد، 28 يناير 2018 12:00 ص
محكمة القضاء الإدارى تفصل اليوم فى إسقاط الجنسية عن طالب كرمته إسرائيل مجلس الدولة


كتب أحمد عبد الهادى
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تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى وتطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن هيثم حسانين "طالب" الذى تم تكريمه من جامعة تل أبيب الإسرائيلية.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 72421 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، وقالت إن جامعة تل أبيب كرمت هيثم حسانين فى حفل تخرجها السنوى لطلاب الماجستير الدوليين، وقد ألقى خطابا أمام الجامعة قائلا "نشأتى الريفية جعلتنى محاطا منذ طفولتى بالمواقف العدائية النمطية لإسرائيل والتى يراها المصريون عدوا أبديا لا يجب التعامل معه كما أراها فى الأفلام ووسائل الإعلام بلد المتآمرين والجواسيس واللصوص، متابعا: "نفكر كثيرا فيما نفترضه فقد يكون عكس الحقيقة".


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