video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 03:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

محكمة الأسرة تواصل اليوم بحث إلزام "كهربا" بدفع مستحقات مطلقته

الأحد، 28 يناير 2018 04:00 ص
محكمة الأسرة تواصل اليوم بحث إلزام "كهربا" بدفع مستحقات مطلقته محكمة الأسرة


كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

تواصل محكمة الأسرة بزنانيرى، اليوم اﻷحد، نظر الدعوى المقامة من المذيعة سارة خليفة، وتطالب بإلزام مطلقها محمود كهربا، ﻻعب الزمالك ، بدفع مستحقاتها من نفقة زوجية.

وكانت سارة خليفة أقامت دعوى أمام محكمة اﻷسرة بزنانيرى، تطالب بإلزام "كهربا" بدفع مستحقاتها من نفقة عدة ومتعة، بعد أن امتنع عن اﻹنفاق عليها رغم يسار حاله.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كهربا يواجه اتحاد جدة مع الشباب 23 فبراير فى كأس خادم الحرمين

صور.. استعدادات كهربا وأحمد الشيخ للجولة 19 بالدورى السعودى

كل أهداف الجمعة.. هدف قاتل يحسم مواجهة كهربا والشيخ بالسعودية

محكمة الأسرة

سارة خليفة

المذيعة سارة خليفة

محمود كهربا

كهربا

نفقة

اخبار الحوادث



لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة