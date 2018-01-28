محكمة الأسرة تواصل اليوم بحث إلزام "كهربا" بدفع مستحقات مطلقته





كتبت أسماء شلبى

تواصل محكمة الأسرة بزنانيرى، اليوم اﻷحد، نظر الدعوى المقامة من المذيعة سارة خليفة، وتطالب بإلزام مطلقها محمود كهربا، ﻻعب الزمالك ، بدفع مستحقاتها من نفقة زوجية.

وكانت سارة خليفة أقامت دعوى أمام محكمة اﻷسرة بزنانيرى، تطالب بإلزام "كهربا" بدفع مستحقاتها من نفقة عدة ومتعة، بعد أن امتنع عن اﻹنفاق عليها رغم يسار حاله.