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محام يصيب طبيبا بسبب خلاف على أولوية الكشف داخل مستشفى فى المنيا

الأحد، 28 يناير 2018 02:47 م
محام يصيب طبيبا بسبب خلاف على أولوية الكشف داخل مستشفى فى المنيا مشاجرة - أرشيفية


المنيا - حسن عبد الغفار
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تشاجر طبيب ومحام داخل المستشفى العام بإحدى مراكز المنيا أثناء توقيع الكشف الطبى على المرضى بقسم الاستقبال والطوارئ، ما أسفر عن إصابة الأول.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة داخل المستشفى العام فى مركز مغاغة، وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين أنّه أثناء تواجد الطبيب "ب. ص"، 35 سنة، فى استقبال الطوارئ، وقعت مشاجرة بينه و"أ. ح" 32 سنة محامى، بسبب أولوية الكشف الطبى، وأسفرت عن إصابة "الطبيب" بكسر فى الأسنان وكدمات بالوجه.


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