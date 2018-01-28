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محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 61,4%

الأحد، 28 يناير 2018 12:04 ص
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 61,4% محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية


مطروح - حسن مشالى
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أعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء  السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت بنسبة 61,4 %.

وأوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية بلغ 6 آلاف و446طالبًا منتظماً والمنازل 417طالبًا، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية لطلاب الانتظام 61,4 % وطلاب المنازل 29,6 والصم والبكم 71.5 %.

ولمعرفة النتيجة اضغط على الرابط التالى

 

 

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