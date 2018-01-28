محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 61,4%





مطروح - حسن مشالى

أعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت بنسبة 61,4 %.

وأوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية بلغ 6 آلاف و446طالبًا منتظماً والمنازل 417طالبًا، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية لطلاب الانتظام 61,4 % وطلاب المنازل 29,6 والصم والبكم 71.5 %.

ولمعرفة النتيجة اضغط على الرابط التالى