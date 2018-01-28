"محافظ دمياط" يستقبل المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المدارس





دمياط معتز الشربيني

عقد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا اليوم الأحد، مع أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المدارس.

وقدم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب، بحضور عرفات عماشة مسؤل الاتحاد بالمديرية، عدة مقترحات تفيد طلاب المرحلة الثانوية، وقد وافق وكيل الوزارة على بعضها، كان منها اقتراح بعمل تبادل زيارات بين المديريات التعليمية الأخرى مثل المنوفية والفيوم، وذلك لتبادل الخبرات، وكلف سويلم مسؤل الاتحاد بعمل الإجراءات اللازمة لذلك بين المديريات، كما وافق على عمل إجراءات حفل تنصيب المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب وزيارة كنيسة دمياط الجديدة لتدعيم روح المواطنة.

وخلال الاجتماع أكد سويلم، أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وافق على عقد مؤتمر موسع للمكاتب التنفيذية على مستوى المحافظة للمراحل الإعدادية والثانوية بعدد 210 طلاب بقصر ثقافة دمياط خلال الأسبوع الثانى من الفصل الدراسى الثانى.