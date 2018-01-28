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محافظ القاهرة يشارك فى فاعليات "خليك زى أدم" بمعرض الكتاب

الأحد، 28 يناير 2018 07:39 م
محافظ القاهرة يشارك فى فاعليات "خليك زى أدم" بمعرض الكتاب محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد


كتب سيد الخلفاوى
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تفقد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، منذ قليل، فاعليات حملة "خليك زى أدم"، التى أقامتها المحافظة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمدينة نصر، وتهدف لحث المواطنين على الحفاظ على البيئة ورفع مستوى النظافة بشوارع العاصمة.
 
 
وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية على هامش الزيارة، أن أزمة النظافة لن تحل إلا بمشاركة المواطنين التى لا تقل أهمية عن دور المحافظة وهيئة النظافة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستدعم المبادرة بكل قوة.
 
وأنشأت محافظة القاهرة منفذين بمعرض القاهرة خاصين بحملة "خليك زى أدم" لنشر الوعى بالحفاظ على البيئة بين زوار المعرض، كما وزعوا ملصقات على الزوار كتب عليها أهداف الحملة.
 
ويذكر أن محافظة القاهرة أطلقت منذ أيام حملة بعنوان "خليك زى أدم ..مترميش حاجة على الأرض" تحت رعاية المحافظ، لنشر الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وتهدف لرفع مستوى النظافة بالعاصمة.

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