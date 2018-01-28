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محافظ الغربية يوجه بسرعة صرف مساعدات مالية لعدد من المواطنين

الأحد، 28 يناير 2018 06:19 م
محافظ الغربية يوجه بسرعة صرف مساعدات مالية لعدد من المواطنين جانب من اللقاء


الغربية عادل ضرة
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أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية تعليمات مشددة لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، بحسن معاملة المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات للمواطنين.

 

كما وجه بصرف مساعدات مالية لعدد من المواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة، نظرًا لظروفهم الصعبة وسرعة عمل البحوث اللازمة لصرف معاشات تكافل وكرامة لمن يستحق

 

 جاء ذلك خلال لقاء المواطنين، الذى عقدة محافظ الغربية بقاعة الاجتماعات، بالديوان العام للمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة لبحث شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها.

 

 وخلال اللقاء تقدم عدد من المواطنين يطالبون بمنحهم فرصة عمل فأصدر توجيهاته على الفور لوكيل وزارة القوة العاملة بالغربية بتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص. كما تقدمت إحدى المواطنات والتى تعانى من ظروف مادية صعبة وتريد الولادة فى أحد المستشفيات الحكومية فأصدر توجيهاته لمسئول الصحة بالغربية بالتوجيه لدخولها مستشفى المنشاوى للولادة بها وتلقى العلاج اللازم بالمستشفى.

 

وقرر المحافظ توفير مسكن لأحد المواطنات وذلك لظروفها الصعبة فى أحد القرى بالسنطة. وخلال اللقاء تضرر أحد المواطنين من عزبة فوده بالمحلة الكبرى من ضعف التيار الكهربائى فأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ببحث الشكوى والتنسيق مع الأهالى والعمل على تحسين الخدمة.

 

كما أصدر ضيف صقر، توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا بالتنسيق مع عمد القرى لتوفير مساحة أرض مناسبة لإقامة مدافن ومقابر خاصة بكل قرية، موجهًا رئيس مركز ومدينة طنطا ببحث شكاوى المواطنين الخاصة بالبناء والمخالفات بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة.

 

وحضر اللقاء المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.


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