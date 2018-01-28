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محافظ الغربية يطالب وكلاء الوزارات متابعة نسب تنفيذ المشروعات

الأحد، 28 يناير 2018 11:41 م
محافظ الغربية يطالب وكلاء الوزارات متابعة نسب تنفيذ المشروعات جانب من الاجتماع


الغربية عادل ضرة
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أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، تعليماته لوكلاء وزارات الخدمات بالمحافظة بعقد اجتماع أسبوعى مع الشركات والمقاولين المنفذين للمشروعات في كل قطاع خدمى ومتابعة نسب التنفيذ فى كل مشروع على حدة طبقاً للبرنامج الزمنى والتنفيذى المعد لها وإعداد تقرير مفصل عن نسب الأداء فى هذه المشروعات يعرض على المحافظ في اجتماع متابعة شهرى لإتخاذ القرارات المناسبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الغربية لمتابعة مشروعات صيانة وتطوير المدارس ضمن خطة العام المالى الحالى حيث طلب المحافظ إعداد جدول زمنى محدد للإنتهاء من المدارس المدرجة بخطة التطوير والصيانة قبل نهاية العام المالى الحالى وتشكيل لجان لمتابعة نسب التنفيذ لهذه المشروعات.

كما أصدر محافظ الغربية تعليماته بسرعه صرف مستحقات المقاولين المالية قبل نهاية هذا الأسبوع طبقاً للوائح والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى يستطيع المقاولون إستكمال وإستئناف الأعمال في ضوء البرنامج الزمنى المحدد.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتذليل أيه عقبات أو مشاكل إدارية أو فنية قد تعترض تنفيذ هذه المشروعات فى المواعيد المحددة وذلك بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وخلال الاجتماع حرص محافظ الغربية على الإستماع لمطالب ومشاكل المقاولين المنفذين للمشروعات على الطبيعة وكلف التنفيذيين بحل هذه المشاكل فوراً.

حضر الاجتماع اللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومسئولى هيئة الأبنية التعليمية والمقاولين المنفذين للمشروعات.

 


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