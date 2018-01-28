محافظ الغربية يستقبل رئيس جامعة طنطا

محافظ الغربية يستقبل رئيس جامعة طنطاالأحد، 28 يناير 2018 05:34 م
جانب من اللقاء
الغربية - احمد زيادة
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التقى اليوم الأحد الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، باللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بديوان عام المحافظة.
فى بداية اللقاء قدم رئيس الجامعة تهانيه القلبية للواء محافظ الغربية بمناسبة عيد الشرطة، وعلى هامش اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين المحافظة والجامعة، المتعلقة بخدمة مجتمع وسط الدلتا والتنسيق المستمر بينهما سعيًا لتذليل كافة معوقات الأعمال الخاصة بالجامعة.
ومن جانبه، أعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة لزيارة رئيس الجامعة وقدم له التهانى بمناسبة توليه رئاسة جامعة طنطا، داعيا المولى القدير أن يعينه على أداء مهامه لتبقى جامعة طنطا كما عهدها الجميع منارة للتثقيف والتنوير بإقليم وسط الدلتا.
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