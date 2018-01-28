محافظ الدقهلية : الكشف الطبى على 1550 مريض فى قافلة طبية بقرية الزهيرى





الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية،اليوم الأحد،توقيع الكشف الطبي على 1550مريض، وصرف العلاج المطلوب لهم في قافلة طبية بقرية الزهيرى مركز بنى عبيد، تأتى هذه القوافل ضمن الخطة الموضوعة لسلسة قوافل علاجية على مستوى المحافظة تجوب مختلف المراكز والقرى.

وشدد المحافظ، على أهمية تلك القوافل، مؤكدا على استمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة،فى بيان، انه تم الكشف الطبي على 1550 مريض شمل 351 باطنه، 293 أطفال، 119 نساء وتنظيم أسرة، 180 جلدية، 179 عظام، 185 رمد، 115 أسنان.

وأضاف مكي، انه تم تحليل 265 معمل دم وطفيليات، وتحويل 15مريض للمستشفيات لاستكمال الإجراءات لتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى وكبرى.

يذكر أنه قد شارك في القافلة 8 عيادة بها 8 أخصائي، و 8 تخصصات، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه قد اشترك في القافلة 85 من العاملين بمختلف تخصصاتهم إلى جانب توافر 99 صنف علاج لجميع التخصصات.

وأكد الشعراوي، انه لن يدخر جهدا في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى أينما كانوا ، وانه يبذل كل الجهود لتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفيات من العلاج والفحوصات اللازمة.