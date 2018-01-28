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محافظ البحر الأحمر يفتتح معمل وقاعة المزار السياحى بمسجد الميناء

الأحد، 28 يناير 2018 05:04 م
محافظ البحر الأحمر يفتتح معمل وقاعة المزار السياحى بمسجد الميناء محافظ البحر الأحمر يفتتح معمل بالغردقة


البحر الأحمر - عماد عرفة
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افتتح أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر،اليوم الأحد، قاعة المزار السياحى الخاصة بالزائرين الأجانب بمسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة .

وعقب الافتتاح تفقد محافظ البحر الأحمر غرفة تغير ملابس السائحين المقبلين لزيارة المسجد والتقاط الصور التذكارية من داخل المسجد.

يذكر أن المبنى قد تم إنشاؤه على مساحة 50 متر مربع ويحتوى على نفق للدخول والخروج و بتكلفة بلغت ربع مليون جنيه ، وهو الاول من نوعه على مستوى الجمهورية.

كما افتتح محافظ البحر الأحمر معمل BCR بمستشفى الغردقة العام، من أجل تطوير المستشفى الغردقة العام واستكمال المنظومة الطبية.

وأكد المحافظ على أنه تم تزويد المعمل بأحدث أجهزة التحاليل والكشف عن الفيروسات وذلك لخدمة جميع مواطنى مدن المحافظة ، مضيفاً أن المحافظة نجحت فى القضاء على قوائم الإنتظار لمرض فيروس سى وتوفير العلاج لأكثر من 10 ألاف مريض فى الفترة الماضية وذلك من خلال أسلوب عمل متكامل وتضافر كافة الجهود لتوفير العلاج للمرضى .

واستكمل  اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر،جولته اليوم بتفقد الأعمال التى تجرى بعمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة أبو عشرة لمتابعة ومعرفة الموقف التنفيذى لتلك الوحدات حتى يتم تسليمها لمستحقيها فى القريب العاجل.

وتفقد 140 وحدة إسكان اجتماعى من الموقع الأول ، مشيرًا إلى أنه جارى إنهاء التشطيبات النهائية وتوصيل شبكات المرافق لها ، ومؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الخاصة، واعترافا منها بحق المواطن فى الحصول على وحدة سكنية ملائمة ومدعمة من قِبل الدولة.

 

محافظ البحر الأحمر يفتتح معمل بالغردقة العام (1)
محافظ البحر الأحمر يفتتح معمل بالغردقة العام 

 

محافظ البحر الأحمر يفتتح معمل بالغردقة العام (2)
محافظ البحر الأحمر يفتتح معمل بالغردقة العام 

 

محافظ البحر الأحمر يفتتح معمل بالغردقة العام (3)
محافظ البحر الأحمر يفتتح معمل بالغردقة العام 

 

محافظ البحر الأحمر يفتتح معمل بالغردقة العام (4)
محافظ البحر الأحمر يفتتح معمل بالغردقة العام

 


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