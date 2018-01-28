محافظ الإسكندرية يلتقى النواب والمسئولين لمناقشة مشكلات قطاع الصحة

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اجتماعا موسعا ضم جميع قيادات المؤسسات الصحية بالمحافظة على رأسهم الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور محمود الكسبانى مدير التأمين الصحى بالإسكندرية والسادة أعضاء مجلس النواب.

ناقش الاجتماع أهم المشكلات التى تواجه قطاع الصحة بالإسكندرية مع محاولة التوصل إلى حلول لها وذلك من خلال التعاون مع السادة أعضاء مجلس النواب للنهوض بالمنظومة الصحية فى الإسكندرية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

حضر اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة، و اللواء هشام شادى سكرتير عام مساعد المحافظة، والسادة مديرى الإدارات الصحية، ومدير مستشفى شرق المدينة و مدير مستشفى القبارى العامة، ومديرى مستشفيات المؤسسة العلاجية، والسادة رؤساء الأحياء.

وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة تتكامل وتتعاون لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن وليس السكندرى فقط، مشيرا أن هناك هرما صحيا يبدأ بمستوى الخدمة الأول ثم الثانوى ثم الثالث، كما أن مستشفيات وزارة الصحة تمتلك خدمة الطب الوقائى ولدينا فى الإسكندرية ما يقرب من ١١ ألف سرير موزعين على جميع مستشفيات قطاع الصحة بالإسكندرية، ويوجد ١٣٧ وحدة صحية منها ١٠٠ وحدة تؤدى الخدمة الطبية بصورة جيدة.

وعلى الصعيد ذاته، أشار سلطان إلى أن قطاع الصحة من القطاعات الهامة التى توليه الدولة اهتمام كبير لذا نهدف من هذا اللقاء استعراض ملخص للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمشكلات التى يواجهها قطاع الصحة، مؤكدا أن وزارة الصحة بالتعاون مع المحافظة و جامعة الإسكندرية تعمل على تكميل بعضها البعض.

ومن جانبه، أوضح د. مجدى حجازى أنه يعمل على تحسين الخدمة فى الوحدات الصحية ببرج العرب والعامرية كما أن مستشفيات وزارة الصحة بها خدمة الكومسيون الطبى وخدمات على نفقة الدولة وخدمات هيئة التأمين الصحي، مؤكدا أنه يتم متابعة مستشفيات القطاع الخاص وترخيص الصيدليات، وخدمات فيروس سي، مشيرا إلى أن نسبة الاشغال فى مستشفيات وزارة الصحة عام ٢٠١٦ كانت ٨٠٪، وقد زادت الى ٨٨٪ فى عام ٢٠١٧، وأوضح حجازى بأن عدد العمليات فى عام ٢٠١٥ بلغ ٣٢ ألف عملية فى مستشفيات وزارة الصحة، اما عام ٢٠١٦ فقد زاد الى ٦٠ الف عملية وفى عام ٢٠١٧ وصل إلى ٩٠ الف عملية.