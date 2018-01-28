محافظ الإسكندرية ومدير الأمن وقائد المنطقة الشمالية يكرمون أسر شهداء الشرطة

كرَّم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء أح/ على عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء علاء أبو حباجة مساعد أول الوزير لمنطقة غرب الدلتا، أمس السبت، أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة بنادى الشرطة، ويأتى ذلك إحياء للذكرى الـ٦٦ لعيد الشرطة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بكل غالِ ونفيس من أجل رفعة راية الوطن عاليا، وأكد المحافظ أن نيل الشهادة هو شرف عظيم يتمنى أن يناله أى شخص وطنى، مشيدا بالدور الذى تقدمه الشرطة والقوات المسلحة فى تحقيق الانتصارات على مر العصور من أجل الحفاظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر ورفعة شأنها.

وأعرب سلطان عن تشرفه بوجوده وسط أسر الأبطال الذين يتحلون بالصبر فى مصابهم الأليم، وهو وسام شرف لهم طيلة حياتهم ولنا جميعا أيضا على ما قدموه من تضحيات.