مجهولان يقتحمان صيدلية بالأسلحة النارية ويسرقانها بالقوصية فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قام مجهولان ملثمان باقتحام صيدلية وسرقتها تحت تهديد السلاح بعد أن اعتدوا على من فيها دون وقوع إصابات بمنطقة عمرو ببندر القوصية في محافظة أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد سيف رئيس مباحث مركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ من الأهالى بإقتحام ملثمين لصيدلية "س م" وسرقتها تحت تهديد السلاح بمنطقة عمرو بالبندر دائرة المركز.

وبالإنتقال والمعاينة تبين قيام شخصين ملثمين يحملان أسلحة نارية باقتحام الصيدلية وبها الدكتورة صاحبة الصيدلية ومساعدة لها وإحدى الزبائن وترويعهم وطلبا الأموال الموجودة بالصيدلية ؛ وعندما حاولت الدكتورة التصدي لهما وطردهما إلى الخارج ؛ قاما بإطلاق رصاصة في السقف لتهديدهم ودخل أحدهم واستولى على المبالغ المالية الموجودة ثم لاذا بالفرار.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.