مجلس منبج العسكرى: مستعدون للدفاع عن المدينة ضد القوات التركية

مجلس منبج العسكرى: مستعدون للدفاع عن المدينة ضد القوات التركيةالأحد، 28 يناير 2018 11:12 م
عناصر من القوات التركية
دمشق أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم المجلس العسكرى فى منبج شروان درويش، إن المجلس مستعد للدفاع عن المدينة عقب تهديد أنقرة، باستهدافها بعد عفرين.
وأضاف درويش ـ فى تصريحات لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد ـ أن منبج تحررت من داعش بعمل مشترك مع التحالف الدولى ، مشيرا إلى أن التنسيق مع التحالف ما زال مستمرا.
وبدأت تركيا عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية فى عفرين، قبل أسبوع وتضمن الهجوم قصفا شديدا ، لكن تقدم الجيش التركى وجماعات المعارضة السورية المتحالفة معه ظل محدودا، وهددت أنقرة بتوسيع الهجوم ليشمل مدينة منبج التى حررتها قوات سورية الديموقراطية بدعم التحالف الدولى من سيطرة تنظيم داعش الارهابى.
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