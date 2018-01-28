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الأحد، 28 يناير 2018 04:04 م
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مباحث الجيزة تضبط 3 عاطلين متهمين بقتل مسن لسرقته فى الهرم

الأحد، 28 يناير 2018 03:45 م
مباحث الجيزة تضبط 3 عاطلين متهمين بقتل مسن لسرقته فى الهرم جثة - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة، القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بقتل مسن داخل مسكنه بمنطقة الهرم، وكشفت التحريات أن المتهمين ارتكبوا الجريمة لسرقة الضحية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن 3 عاطلين وراء قتل المجنى عليه، بالاعتداء عليه بآلة حادة على رأسه.

وتوصلت التحريات إلى أن أحد المتهمين تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، وأنه استعان بالمتهمين الآخرين لسرقة القتيل، حيث استولوا على مبلغ مالى وهاتف محمول وسيارة ملك الضحية.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

 


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