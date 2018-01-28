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ماذا قدم وزير الأوقاف؟.. أبعد المنابر عن السياسة رغم ضعف مستوى الأئمة

الأحد، 28 يناير 2018 07:34 م
ماذا قدم وزير الأوقاف؟.. أبعد المنابر عن السياسة رغم ضعف مستوى الأئمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وأئمة الوزارة


كتب – إسماعيل رفعت
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بعد ما يزيد عن 4 سنوات فى منصبه، أصبحت وزارة الأوقاف مثارا لجدل ما بين الإنجاز، والإخفاق، ونقدم رؤية للفترة التى قضاها محمد مختار جمعة فى منصبه كوزير للأوقاف..

1 - قدمت خطابا وطنيا موحدا يواكب حالة الشارع وأحداثه واجه بعض الاعتراضات.

2 - أبعد المتشددين والمتطرفين والسياسيين عن المنابر ومنع التوظيف الانتخابى لها.

3 - رغم تحييد المنابر إلا أن خطاب المساجد مازال ضعيفا وأقل من المستوى.

4 - أعلنت عن سعيها لتجديد الخطاب الدينى ولم تصل إلى المستوى المطلوب.

5 - رفعت راتب الأئمة الشهرى وتتلقى مطالبات بمزيد من الزيادة وتوحيد الأجور.

6 - قررت ربط الترقية باختبار الدعاة تحريريا إلا فى مستوى القيادات العليا.

7 - تتصدر المشهد الإعلامى بمستوى ظهور لائق للوزير وبعض القيادات.

8 - قدمت مطبوعات وسطية للدعاة وللمواطنين، لكنها مركزية تحتاج إلى خدمة توصيل خارج القاهرة.

 


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وزارة الاوقاف

تجديد الخطاب الدينى

تدريب الدعاة



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