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مؤسس مشروع "السلام عليك أيها النبى": التاريخ سيحفظ للأزهر دوره فى خدمة الإسلام

الأحد، 28 يناير 2018 08:28 م
مؤسس مشروع "السلام عليك أيها النبى": التاريخ سيحفظ للأزهر دوره فى خدمة الإسلام الدكتور ناصر الزهراني، مؤسس المشروع الإنساني العالمي


كتب لؤى على
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زار الدكتور ناصر الزهراني، مؤسس المشروع الإنسانى العالمى "السلام عليك أيها النبى"، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى انطلقت فعالياته أمس السبت وتستمر حتى العاشر من فبراير المقبل.

وأشاد الدكتور ناصر الزهرانى بثراء الجناح وتعدد أنشطته الثقافية والفكرية وتميز الإصدارات والمطبوعات المعروضة بداخله، مؤكدًا أن جهود الأزهر كثيرة ومتنوعة وتخدم الإسلام والمسلمين فى شتى أنحاء العالم، وأن التاريخ سوف يسجل دوره فى حفظ التراث.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثانى على التوالى - بجناحٍ خاصٍّ به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب؛ بهدف محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، وبيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الراشد الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر الشريف قرب بوابة (٧) من جهة شارع إسماعيل الفنجري، كما يمكن الوصول إليه من بوابات المعرض المطلة على طريق صلاح سالم.

 


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