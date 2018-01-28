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لليوم الثالث.. رئيس جامعة طنطا يفاجئ المستشفيات الجامعية بزيارة ليلية

الأحد، 28 يناير 2018 06:36 ص
لليوم الثالث.. رئيس جامعة طنطا يفاجئ المستشفيات الجامعية بزيارة ليلية جانب من الزيارة


الغربية - عادل ضرة
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فاجأ الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، لليوم الثالث على التوالى، العاملين والمرضى بالمستشفيات الجامعية بزيارة ليلًا، للوقوف على سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، واطلع على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالنوبتجيات الليلية.

 

وتفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة، جميع الأقسام بالمستشفيات الجامعية للاطمئنان على صحة المرضى والتأكد من متابعة الأطباء وطاقم التمريض لهم، واستمع إلى المرضى ومطالبهم.

 

وأصدر "سبع" تكليفات مشددة بالمحافظة على النظافة العامة بالمستشفيات، وتوفير البيئة المناسبة لراحة المرضى.

 

وأكد "سبع"، أن الزيارات المفاجئة مستمرة، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، وتيسير سبل علاجهم على النحو الأمثل.


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