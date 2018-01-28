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الأحد، 28 يناير 2018 05:27 م
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لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات تجتمع للتحضير لزيارة دول إفريقية

الأحد، 28 يناير 2018 12:05 م
لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات تجتمع للتحضير لزيارة دول إفريقية شريف الجبلى


كتبت دانه الحديدى
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تجتمع لجنة التعاون الإفريقى التابعة لاتحاد الصناعات، برئاسة المهندس شريف الجبلى، اليوم الأحد، بمقر الاتحاد.
 
 
ويأتى ذلك الاجتماع فى إطار التحضيرات التى تقوم بها اللجنة لزيارة وفد من الاتحاد لعدد من الدول الإفريقية، والتى تشمل أوغندا ورواندا وبروندى، حيث من المنتظر أن تبدأ زيارة الوفد للدول الثلاث مطلع شهر مارس المقبل.
 
 
وتهدف تلك الزيارات إلى تعزيز التعاون بين المصنعين المصريين ونظرائهم بالدول الافريقية، وذلك بمختلف المجالات الصناعية.
 
 
 

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