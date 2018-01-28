لبنان: لا شرعية لسلاح حزب الله إلا ضمن استراتيجية دفاعية وطنية تديرها الدولة

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قال وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق " إنه لا شرعية لسلاح حزب الله إلا ضمن استراتيجية دفاعية وطنية تديرها الدولة".

وأضاف المشنوق ـ فى تصريح اليوم ـ "إن لبنان عربى وسيبقى فى وجه كل المشاريع التى تريد جره إلى مذهبة دول المنطقة ومشاريع التمدد والتوسع والغلبة التى لن تنتصر مهما طال الزمن ، معتبرا أنه قد تحدث أخطاء لكنها شكلية وليست أساسية ولا تمس مضمون المسار والمصير ، وإن أهل بيروت وجمهور رئيس الوزراء رفيق الحريرى والتيار الذى يتزعمه قادرون على إصلاح هذه الأخطاء".



ودعا الى عدم تصغير بيروت لأنها عاصمة لبنان التى تجمع اللبنانيين وملتقى العرب التى بقيت صامدة رغم كل ما مر عليها من احتلال وظلم ، وقال "إن هوية بيروت العربية لا يستطيع أحد تغييرها ، وإن بيروت لها دور لبنانى ومكانة عربية كبيرة وهى تشكل حاجة للجميع ".



وأضاف أن لبنان بلد قائم على الديمقراطية وأن الانتخابات التى ستجرى فى 6 مايو المقبل يجب أن لا تكون منبرا لمزيد من الخلافات والمواجهات التى لا تفيد إلا الخصوم.