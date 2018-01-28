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كوبرى ترعة بسيون خطر يهدد المواطنين وأطفالهم بالغربية

الأحد، 28 يناير 2018 01:00 ص
كوبرى ترعة بسيون خطر يهدد المواطنين وأطفالهم بالغربية كوبري بسيون بالغربية


الغربية - احمد زيادة
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يعانى سور كوبرى ترعة بسيون من الإهمال حتى تآكل الحديد على جانبى الكوبرى الذى يفصل ما بين مركز بسيون وقرية القضابة، بامتداد شارع 23 يوليو وفى محيط المدارس الثانوية ومستشفى بسيون المركزى ومدرسة صلاح حتاتة الاعدادية .

وضع الكوبرى الحالى يعرض طلاب المدارس والمواطنين للخطر ورغم ذلك لم يبد أى مسئول استعداده لصيانة الكوبرى أو عمل أى إصلاحات به رغم أن هذه المنطقة فى فترة الصباح والظهيرة تكون شديدة الازدحام بالمواطنين والطلاب والسيارات والتكاتك وسيارات النقل المتجهة الى كفر الزيات.

وأكد إبراهيم شامة نائب رئيس مجلس مدينة بسيون أنه تم عمل مكاتبات منذ عشرة أيام من مجلس المدينة لهيئة الطرق والإدارة بشأن هذا الكوبرى الذى يصل بين بسيون وقرية القضابة والذى يتواجد بمحيط مستشفى بسيون المركزى والمدارس الثانوية التجارية والصناعية وصلاح حتاتة الاعدادية ونحن فى انتظار الرد على المكاتبات من الطرق والرى لعمل الصيانة اللازمة له .

وأضافت أمل شاكر مهندسة الرى ببسيون أنها سوف تذهب لعمل معاينة للكوبرى الأحد المقبل ولبحث إذا ما كان سيتم عمل إحلال وتجديد له أو عمل صيانة له وإرساله إلى مديرية الرى بالغربية لإدراج ميزانية له سواء كانت إحلال وتجديد أو صيانة.

ومن جانبه أكد رمضان مشعل مدير هيئة الطرق ببسيون أنه تم إدراج الكوبرى لعمل صيانة له منذ شهر بالإضافة إلى كوبرى مصرف قرية جناج وسيتم عمل صيانة له فى الفترة القليلة القادمة.


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