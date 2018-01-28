كاميرات لمراقبة محيط الإغلاق الجزئى لشارع يوسف السباعى بمدينة الرحاب





كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة بمحيط أعمال إنشاءات بمدينة الرحاب لمنع الزحام والتى تستلزم غلق اتجاه من شارع يوسف السباعى بعد حصول شركة العربية للمرافق والإنشاءات على تصريح تنفيذ مشروع أعمال تصميم وتنفيذ خط طرد رئيسى قطر 1000 مم.

تكون جميع الأعمال فى الطريق اتجاه بشارع يوسف السباعى المجاور لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وترك الاتجاه الآخر لمرور السيارات اتجاهين حتى انتهاء الأعمال، والتى تكون ليلا ونهارا حتى تاريخ 17/5/2018.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.