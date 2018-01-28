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الأحد، 28 يناير 2018 07:46 م
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قوافل جامعة المنوفية تناقش دور المرأة الفعال فى المشاركة السياسية

الأحد، 28 يناير 2018 05:36 م
قوافل جامعة المنوفية تناقش دور المرأة الفعال فى المشاركة السياسية جانب من القافلة


المنوفية - محمود شاكر
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ناقشت كلية التربية جامعة المنوفية خلال فعاليات قافلة توعوية زارت  جمعية تنمية المرأة الريفية بسرس الليان  سبل تدعيم وتمكين ودعم المرأة في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والتي تتلائم وطبيعة الفترة الحالية التي تمر فيها مصر من انتعاش للديمقراطية.

ودعا القائمون على فعاليات القافلة إلى ضرورة الالتفات إلى دور المرأة في بناء المجتمع وأنها لابد من أن تتمتع بدورًا هامـًا في الحياة السياسية وبصورة صحيحة، وأن المرأة في مصر أصبح لها شأنــًا كبيرًا في القيادة في مجالات عدة وأثبتت قدرتها على ذلك وبشكل متميز.

وعلى جانب أخر  لفت المشاركون في القافلة النظر إلى أن هناك ثمة شيئــًا ينبغي أن يتوافر حتى يكتمل دور المرأة سياسيــــًا وذلك بسبب بعض المفترضات التي وضعها الواقع الإجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة.

تاتى القافلة برعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك من كلية التربية الدكتور على حسين عطية وكيل الكلية والدكتورة فتيحة أحمد بطيخ والدكتورة هبة السيد الغتمى.



 

 

 
 
 

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