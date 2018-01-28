قطع المياه عن قريتى الحلة والدير بالأقصر 8 ساعات لمدة 4 أيام بداية من الغد

قطع المياه عن قريتى الحلة والدير بالأقصر 8 ساعات لمدة 4 أيام بداية من الغدالأحد، 28 يناير 2018 07:26 م
انقطاع المياه -أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سوف يتم قطع المياه عن قريتى الحلة والدير والنجوع التابعة لهما بمدينة إسنا، وذلك من الساعة 7 صباحًا وحتى 3 عصرًا من يوم غدًا الاثنين 29 يناير وحتى الخميس 1 فبراير على مدار 4 أيام، وذلك لأعمال الصيانة التى تقوم بها شركة الكهرباء بتلك المناطق.
وأهابت الشركة، فى بيان، كافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات أخذ احتياجاتهم من المياه لسد العجز فى تلك الفترة، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بتوفير سيارات مياه الشرب للمواطنين والمستشفيات وعن طريق خدمة الخط الساخن 125.
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