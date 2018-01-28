فيديو.. زحام مرورى أعلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى للقادم من محور الأوتوستراد حتى مناطق الجيزة، بسبب زيادة الأحمال، ويحاول رجال المرور تصفية الكثافات المرورية التى ظهرت أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوجود كثافات مرورية بسبب زيادة الأحمال، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان.