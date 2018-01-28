فيديو.. رئيس قطاع السجون: تعليم سجينات القناطر حرف الخياطة





كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، يتم تأهيل السجناء بشكل مستمر قبل خروجهم للمجتمع للانخراط فيه مرة أخرى.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في تصريحات له، على هامش جولة بسجن النساء بالقناطر، أنه يتم تعليم السيدات حرف الخياطة وصناعة الملابس، فضلاً عن تعليم الرجال مهن صناعة الأثاث.

بدوره، قال النائب علاء عابد، إن وزارة الداخلية تلتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان، وهناك رعاية مستمرة للسجناء، مقدما التنهئة لرجال الشرطة بماسبة عيدهم 66.