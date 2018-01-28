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الأحد، 28 يناير 2018 03:13 م
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فيديو.. جناح «الأزهر» بمعرض الكتاب يعلم الأطفال الرسم

الأحد، 28 يناير 2018 01:53 م
فيديو.. جناح «الأزهر» بمعرض الكتاب يعلم الأطفال الرسم جناح «الأزهر» بمعرض الكتاب يعلم الأطفال الرسم


كتب مصطفى يحيى
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حرص مسئولى جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49، على تعليم الأطفال من زوار المعرض مهارة الرسم والتلوين.

ويشارك  الأزهر الشريف للمرة الثانية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49، وذلك من خلال قطاعات الأزهر المختلفة (مكتبة الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، قطاع المعاهد الأزهرية، جامعة الأزهر، المركز الإعلامى بالأزهر، مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، مركز الأزهر للترجمة، الرابطة العالمية لخريجى الأزهر).

 

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معرض الكتاب

الأزهر

يعلم الأطفال الرسم



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