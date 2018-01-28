فيديو.. الداخلية تبث أغنية تحكى بطولات الشرطة بعنوان "لسة شايفة"الأحد، 28 يناير 2018 07:22 م
عيد الشرطة
كتب محمود عبد الراضى
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بثت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أغنية "لسة شايفة" للفنانة أصالة، من كلمات محمد شرشر، والتة تسرد بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة 66.
ويعد عيد الشرطة تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، التى راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى.
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