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الأحد، 28 يناير 2018 08:24 ص
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فريق إنقاذ بولندى يعثر على متسلقة فرنسية مفقودة فى باكستان

الأحد، 28 يناير 2018 08:00 ص
فريق إنقاذ بولندى يعثر على متسلقة فرنسية مفقودة فى باكستان متسلق جبال _ صورة أرشيفيو


وارسو (رويترز)
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قال فريق إنقاذ بولندى، السبت، إن متسلقين بولنديين عثروا على المتسلقة الفرنسية إليزابيث روفول على منحدر "الجبل القاتل" فى باكستان، لكن متسلقا بولنديا لا يزال مفقودا.

وكتب الفريق البولندى على فيسبوك "العثور على إليزابيث روفول... آدم ودينيس عثرا لتوهما عليها. يستعدان لعملية الإجلاء".

وفى وقت سابق قال مسؤول إن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الباكستانى تمشط الجبل وتمكنت من رصد المتسلقة الفرنسية التى تركت زميلها البولندى المصاب لطلب المساعدة.


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متسلقة فرنسية مفقودة

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