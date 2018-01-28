فريق إنقاذ بولندى يعثر على متسلقة فرنسية مفقودة فى باكستان





وارسو (رويترز)

قال فريق إنقاذ بولندى، السبت، إن متسلقين بولنديين عثروا على المتسلقة الفرنسية إليزابيث روفول على منحدر "الجبل القاتل" فى باكستان، لكن متسلقا بولنديا لا يزال مفقودا.

وكتب الفريق البولندى على فيسبوك "العثور على إليزابيث روفول... آدم ودينيس عثرا لتوهما عليها. يستعدان لعملية الإجلاء".

وفى وقت سابق قال مسؤول إن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الباكستانى تمشط الجبل وتمكنت من رصد المتسلقة الفرنسية التى تركت زميلها البولندى المصاب لطلب المساعدة.